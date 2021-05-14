Osmanlı saraylarının en meşhur tatlısı: Lokum

Neredeyse tüm dünyanın "Turkish delight" olarak tanıyıp sevdiği, köklü tarihi ve yumuşacık dokusuyla yıllara meydan okuyup bugünlere dek gelen en özel lezzetlerimizden biri lokum. Peki lokum hangi aşamalardan geçtiken sonra tüketiciye ulaşıyor? Lokum nasıl imal ediliyor? İşte lokum üretiminin 1,5 asırlık tarifi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN