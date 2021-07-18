Tekirdağ'da arılar taarruza geçti! 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Arıların sokması nedeniyle vucutları şişen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Şemsi Aktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.