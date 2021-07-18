Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı: Maske, sosyal mesafe ve hijyen...

"Tedbirlere uyulmaması hızlı bulaşan delta varyantının yayılımını artırır. Bu da bayramdan sonra vaka sayılarının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın Kovid-19 aşılarını olmaları, maske, sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara da titizlikle uymaları gerekiyor. Aşımızı olur ve tedbirlere uyarsak kısıtlamaları tekrar yaşamaz ve normal hayatımıza devam edebiliriz."