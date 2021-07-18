Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Dolayısıyla suyun durgun olduğu bölgelerde balık popülasyonu fazla olduğu için buralarda oksijen yetersizliğinden balık ölümleri meydana gelmektedir. İlgili numuneleri Ankara'da Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdik ve herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Keza su numunesini de yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz, DSİ vasıtasıyla inceledi, onda da olumsuz sonuç gözlenmedi" dedi.

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