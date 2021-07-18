Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefesi yarın gerçekleşsek. Vatandaşlar sevdiklerine sosyal medya hesaplarından ya da SMS ile en güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi kutlama mesajlarını gönderecek. İşte, en güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesinde ise arefe günü idrak edilecek. Vatandaşlar, sevdiklerine sosyal medya platformlarından mesajlar atarak, bu anlamlı günü kutlayacak. Bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Kurban Bayramı kutlama mesajlarını sorguluyor.
AREFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Dostlukların birleştiği, kardeşliğin hiç bitmediği, nice güzel bayramları muştulayan Arefe gününüz mübarek olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği... Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı... Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bu mübarek ayda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Arefe gününüz mübarek olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah'tan niyaz ederiz.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.
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- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
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