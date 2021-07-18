Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...

Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri son saatlerin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü kutlanacak. Bayramdan bir gün öncesinde ise arefe günü idrak edilecek. Vatandaşlar, sevdiklerine sosyal medya platformlarından mesajlar atarak, bu anlamlı günü kutlayacak. Bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler Kurban Bayramı kutlama mesajlarını sorguluyor.

AREFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla.. Arefe gününüz mübarek olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.