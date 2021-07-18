Kurban pazarının şampiyonu belli oldu

Burdur Askeriye köyünde 3 aylıkken aldığı Başkan'a gözü gibi bakarak büyüttüğünü ifade eden Mehmet Uçar ise, "Danamızı 3 aylıkken almıştık. Baktık, besledik. Şimdi büyüttük. Gözümüz gibi baktık. Allah nasip ederse satmayı düşünüyoruz. Müşterisini bekliyor. Bakımı biraz zor oldu. Evde kırmadığı yer kalmadı. 1 ton 400 kilogram civarında geliyor. Şu anda da 32-35 bin arasında da satmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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