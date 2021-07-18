Avusturya’da afet: Kasaba sele teslim oldu

Avusturya'da hafta içi etkili olan yüksek sıcaklıkların akabinde hakim olan şiddetli yağışlar Almanya sınırında bulunan Salzburg eyaletinde sel afetine sebep oldu.

Mittersill, Hallein, Thalgau, Eugendorf ve Grogmain gibi yerleşim alanlarında sel meydana geldi. Yağışlardan en fazla etkilenen Hallein kasabası sulara esir oldu.