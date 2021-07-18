1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! Kurban keseceklere rueff yöntemini önerdi





"KURBANA EZİYET ÇEKTİRİLMİYOR, ETİ DE DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

Veteriner Karanfil, rueff yöntemi ile hayvanın eziyet çekmediğini ve bir kişinin hayvanı rahatlıkla yere yatırabildiğini belirterek, "Bu aslında yeni bir teknik değil. Rueff denen bir teknik. Bu teknik hayvanın zapturapt altına alındığı hissettirecek yatma hissini doğuracak bir teknik. Bu teknik için 1 tonluk danayı yatırmak için elimize alacağımız 8 metre civarında bir ipin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kurbanımız kesim alanlarına güvenli, huzurlu, hijyenik ortamda ve sabitlenmiş şekilde getiriliyor. Bundan sonra ipimizn ilk önce halka yaparak boynuzlarına geçiriyoruz ve böylece hayvanımızı sabitliyoruz. Ardından 1. halkamızı boynundan, 2. halkamızı göğüsten ve 3. halkamızı da karından olmak üzere üç halka şeklinde kurbanlık hayvanımızdan tek parça iple halkalar geçiriyoruz. Arkada sabit kalan ucuyla yavaş yavaş fazla efor vermeden birden yatırmak değil hayvanımızın yatma hissini uyandıracak bir çekme şeklinde ipimizi çekiyoruz. Akabinde hayvan kendisinin zapt edildiğini düşünüyor hem de yatma hissi doğuyor. Ve zararsız bir şekilde olduğu yere yığılıyor. Bu işlem olabilen en kısa sürede yapılacak ve hayvana favada yapılacak ki, vücudunda laktik asit birikmesin, hayvanın vücudunda çeşitli deformasyonlar oluşmasın. Mutlu ve huzurlu şekilde yattığını düşünen hayvanın eti de lezzetli çıkacaktır. Bu ette daha uzun süre muhafaza edilebilecektir. Fazla efor verilmesi etin dayanıklılığını etkileyecektir" dedi.