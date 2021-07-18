1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! Kurban keseceklere rueff yöntemini önerdi
Düzceli Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere hayvanlara eziyet edilmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. 1 tona yakın kurbanlıkları bir ip yardımı ile tek başına yatıran ve kurbanın yatırılması sırasında yaşanacak kazaların engellenmesi için 'Rueff'' tekniğini öneren Karanfil, “Bu yöntem hem eti hem de kurban keseceklerin güçlerinden tasarruf ettiriyor” dedi.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklerin en büyük dertlerinden birisi de kurban kesimi için yardımcı bulabilmek. Hisseli kurban kesecekler için bu sorun olmazken, tek başına kurban kesecekler için büyük dert olan kurbanlığın yatırılması rueff yöntemi ile sorun olmaktan çıkıyor.
Ayrıca hayvanın yatırılması sırasında uygulanan çeşitli yöntemlerde kurbanı yatırmak için eziyet çektirilmesi etinin daha sağlıksız olmasına neden olabiliyor. Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlığa eziyet çektirmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. Karanfil, hayvanı en iyi şekilde yatırma tekniğinin 'rueff' tekniği olduğunu söyledi. Sahibini dahi kovalayan boğa bağlandıktan sonra rueff tekniği ile hiç sorunsuz yatırıldı.
"KURBANA EZİYET ÇEKTİRİLMİYOR, ETİ DE DAHA LEZZETLİ OLUYOR"
Veteriner Karanfil, rueff yöntemi ile hayvanın eziyet çekmediğini ve bir kişinin hayvanı rahatlıkla yere yatırabildiğini belirterek, "Bu aslında yeni bir teknik değil. Rueff denen bir teknik. Bu teknik hayvanın zapturapt altına alındığı hissettirecek yatma hissini doğuracak bir teknik. Bu teknik için 1 tonluk danayı yatırmak için elimize alacağımız 8 metre civarında bir ipin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle kurbanımız kesim alanlarına güvenli, huzurlu, hijyenik ortamda ve sabitlenmiş şekilde getiriliyor. Bundan sonra ipimizn ilk önce halka yaparak boynuzlarına geçiriyoruz ve böylece hayvanımızı sabitliyoruz. Ardından 1. halkamızı boynundan, 2. halkamızı göğüsten ve 3. halkamızı da karından olmak üzere üç halka şeklinde kurbanlık hayvanımızdan tek parça iple halkalar geçiriyoruz. Arkada sabit kalan ucuyla yavaş yavaş fazla efor vermeden birden yatırmak değil hayvanımızın yatma hissini uyandıracak bir çekme şeklinde ipimizi çekiyoruz. Akabinde hayvan kendisinin zapt edildiğini düşünüyor hem de yatma hissi doğuyor. Ve zararsız bir şekilde olduğu yere yığılıyor. Bu işlem olabilen en kısa sürede yapılacak ve hayvana favada yapılacak ki, vücudunda laktik asit birikmesin, hayvanın vücudunda çeşitli deformasyonlar oluşmasın. Mutlu ve huzurlu şekilde yattığını düşünen hayvanın eti de lezzetli çıkacaktır. Bu ette daha uzun süre muhafaza edilebilecektir. Fazla efor verilmesi etin dayanıklılığını etkileyecektir" dedi.
"HAYVANA EZİYET ÇEKTİRMEK SUÇ"
Kurbanlıkların traktör gibi aparatlarla kaldırılarak kesilmesinin yeni çıkan Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirten Şerif Ali Karanfil, "Son olarak çıkartılan Hayvanları Koruma Kanunu'na baktığımızda hayvanlara yapılan işkence insana yapılan işkence kapsamına girdi. Hem kurbanlıkların traktör gibi aletlerle kaldırılarak kesilmesi bizi Avrupa'da zor duruma sokmaktadır. Onu da önermiyoruz. Bu gösterdiğimiz yöntem hem güçten tasarruf etmeyi sağlarken hem de Covid-19 salgını yaşadığımız bugünlerde bulaşmanın önüne geçmiş oluyor" diye konuştu.
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