İslam aleminin büyük mutluluk ve sevinçle beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram ile birlikte 9 günlük tatilin heyecanı yaşayan vatandaşlar, bayramın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Arefe Günü, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Peki, arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevaplar...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü, miladi takvime göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söyledigi en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la serike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)