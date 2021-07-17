Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte gözler teşrik tekbirlerine çevrildi. 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala kurban için hazırlıklar tamamlandı. Arefe günü itibariyle getirilen teşrik tekbirleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir? İşte merak edilenler...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.