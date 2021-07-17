Türkiye'de en çok kullanılan soyad belli oldu

Türkiye'de en fazla olan soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.