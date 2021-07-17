17 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de en çok kullanılan soyad belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan soyad belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2021
ABONE OL
Türkiye'de en çok kullanılan soyad belli oldu

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre listenin ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

Türkiye'de en fazla olan soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA