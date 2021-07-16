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Son dakika: Bayram göçü başladı! İstanbul Havalimanı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Son dakika: Bayram göçü başladı! İstanbul Havalimanı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

Son dakika haberine göre 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşandı. Yolcu yoğunluğu nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 16-25 Temmuz tarihleri arasında yurt içinde 427 ek sefer gerçekleştireceğini açıklarken, bugün İstanbul Havalimanı'ndan bin 60 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor. Öte yandan bayram öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

Bayram tatilini memleketlerine geçirmek isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oldu. Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular güvenlik kontrol noktalarında ve kontuarlarda yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini Trabzon'da geçireceğini ifade eden Rıza Kılıçaslan, "Baba memleketi Trabzon özlediğimiz bir yer, beraber gidiyoruz. Çocukları da alıştırıyoruz. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı göreceğiz. İyi bir tatil olacağını düşünüyoruz. Biraz erken davrandık o nedenle yoğunluğa pek kalmadık. Bugün de biraz yoğunluk var ama fazla da kapalı değil, herkes gelip gidebiliyor" dedi.

Yolculardan Ömer Öztürk ise "Kastamonu'ya gideceğiz. Bayram münasebetiyle büyüklerimizi görmek amacıyla ailecek gidiyoruz. İnşallah diğer bayramları da ailelerimizle güzel bir şekilde geçirebiliriz. "şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 249 EK SEFER
16-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek bayram tatili boyunca yurt içi uçuşlarda 427 ek sefer konulduğunu açıklayan Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına gerçekleştirecek.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, misafirlerin seyahat talep ve beklentilerini analiz ettiklerini ifade ederek, ek seferlerin 249'u İstanbul Havalimanı'ndan, 74'ü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve 100 ek sefer ise Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Ayrıca yurt dışı uçuşlarına başlayan AnadoluJet tatil nedeniyle yurt dışında 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek.

EK SEFER SAYISINDA TRABZON BİRİNCİ SIRADA
Bayram tatili sürecinde oluşacak seyahat talebini karşılamak üzere THY tarafından düzenlenen ek seferlerde Trabzon, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'den de ek uçuş düzenlenecek.

Trabzon 16-25 Temmuz tarih aralığında 61 ek seferle en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon'u 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.

ESKİ BAYRAMLARI YAŞAMA ZAMANI
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " Şimdi yeniden bir arada olma, hasret giderme zamanı... Zor günleri 'aşı' yorken' eski bayramları hatırlama, yaşama zamanı... Bu bayram daha fazla mutluluğu taşıyabilmek için 427 ek sefer gerçekleştireceğiz. Şimdi yeniden Türk Hava Yolları ile kavuşma zamanı..." paylaşımında bulundu.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU: EK SEFERLER DE DOLDU
Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız." dedi.

Dokuz günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"EK SEFERLERDE DOLDU"
Bayram öncesi otobüslerin tamamının dolu olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız. Zaten 400 gündür otobüsçüler para kazanmıyordu. Uzun bir sürenin ardından bayramda para kazanmaya başladık" dedi.

"BUGÜN SEFER SAYIMIZ 1650- 1700'Ü BULUR"
Özcan, "Dün seferlerimiz 1500'e kadar çıktı. Bugün ise 1650- 1700'ü bulur. Pazartesi'ye kadar sefer sayımız 1800'lere kadar çıkar. Şu an şehir dışına çıkan bayram için gidiyor ve geliyor. Dönmeye yakın 'bilet bulamam' korkusuyla vatandaşlar biletlerini önceden alıyor. Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsın. Otogarların dışında bulunan otobüsler kontrolsüz otobüsler. Mesela bin kilometre giden bir otobüste şoför sayısı oldukça önemli. Bu yüzden her bayram olduğu gibi vatandaşlarımızdan rica ediyorum korsan taşımacılara güvenmesinler" diye konuştu.

"ŞANS ESERİ BİLET BULDUM"
Tunceli'ye aile ziyaretine giden Nurten Toçman, "Uçakta yer bulamadığım için otobüsle gideceğim. Biletimi de bugün aldım. Otobüs bileti bile bulmakta çok zorlandım. Bu bileti şu an bulamasaydım gidemiyordum. Şans eseri buldum ve gidiyorum çok mutluyum. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedim. O yüzden memleketime gideceğim. Benim için daha sakin bir tatil olacak" dedi.

9 günlük bayram tatili için Siirt'te giden Abdurrahim Özdemir ise "Bilet fiyatları çok yüksek. 300 – 400 liralık biletler fahiş fiyata satılıyor. Aynı zamanda bilet bulmakta da çok zorlandık. Bu fiyatlar insanları çok zorluyor. Henüz dönüş biletini almadık. Ne zaman döneceğimiz tam olarak belli değil" ifadelerini kullandı.

THY'den Kurban Bayramı için ek sefer! THY'DEN KURBAN BAYRAMI İÇİN EK SEFER!
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