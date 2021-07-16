SON DAKİKA: Aksaray'da düğün konvoyunda korkunç kaza: 2 ölü 3'ü ağır 6 yaralı

Kaza sonucu 68 KL 339 plakalı otomobilin sürücüsü Ali İhsan Çomuk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gönül Bildirici (53) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 aracın sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan Elmas Ç. (55), Osman B. (55), Hüseyin B. (26) ve Ahmet A. (20) yaralandı.