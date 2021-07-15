Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı
Van Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı.
Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı.
Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi.
Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu.
Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı.
Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
- İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
- YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?
- MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?
- 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...
- Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?
- Bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Beklenen açıklama...
- Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 15 Temmuz 1500 TL destek ödemesi yattı mı? 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemesi ne zaman yatacak?
- Bugün sela okunacak mı? 15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz genelgesi!