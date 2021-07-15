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Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Van Gölü'ne açılan 30'dan fazla kişinin bulunduğu gezi teknesi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Teknedekiler, itfaiye ekiplerince halatlarla karaya çıkarıldı.

Edremit ilçesindeki marinadan gezi teknesi, yolcular alındıktan sonra Van Gölü'ne açıldı.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Teknenin kaptanı, bir süre sonra çıkan fırtına nedeniyle geri dönmek istedi.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Tekne, limana gireceği sırada, kıyıya yaklaşık 10 metre kala sürüklenip, karaya oturdu.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Bu sırada 30'dan fazla yolcu, panik yaşadı.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

İtfaiyeciler, halatlarla teknede mahsur kalanları kurtardı.

Van Gölü'nde büyük panik: Gezi teknesi karaya oturdu! Yolcular halatlarla kurtarıldı

Panik nedeniyle baygınlık geçirenler ise hastaneye kaldırıldı.

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