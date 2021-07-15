Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika Kurban Bayramı uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında "Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemiz genelinde sıcaklıkların artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ilâ 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.