Son dakika: Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında orman yangın

Merkeze bağlı Akyar köyünde Osmaniye Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.





Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin evlere ulaşmaması için yerleşim alanları ile ormanlık bölge arasında söndürme çalışması yürütüyor.

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.