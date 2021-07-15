Balkona çıkınca hayatının şokunu yaşadı!
Antalya'da bir binanın teras katındaki dairede çıkan yangında kiracı iki genç alevlerle mücadele ederken, komşuları itfaiye gelince yangından haberdar oldu. Komşuların, "Aa komşumuzun evi mi yanmış" diye sorması dikkati çekti.
Antalya Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4302 Sokak'ta, 3 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dairede kiracı olan Mehmet Başaran ve arkadaşı, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan itfaiyeye haber verdi.
Bina önüne araçların park etmesinden dolayı itfaiye hortumu araçların üzerinden yangın çıkan daireye ulaştırıldı. Bu arada, dumandan etkilenen Başaran'ı gelen sağlık ekipleri ambulansa götürerek oksijen verdi. Mehmet Başaran, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Antalya büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dairedeki yangını söndürdükten sonra binanın içine dolan dumanı tahliye etti.
BALKONA ÇIKTILAR ŞAŞKINA DÖNDÜLER
Üstteki dairenin yandığını öğrenen komşuları balkona çıkarak şaşkınlıkla yaşananları izledi. Gazetecilere, sağlık ekiplerine ve itfaiye personeline "Ne olmuş?" diye soran komşuları, bu kez birbirlerine "Aa komşumuzun evi mi yanmış?" dedi.
Klimanın iç ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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