Balkona çıkınca hayatının şokunu yaşadı!

Bina önüne araçların park etmesinden dolayı itfaiye hortumu araçların üzerinden yangın çıkan daireye ulaştırıldı. Bu arada, dumandan etkilenen Başaran'ı gelen sağlık ekipleri ambulansa götürerek oksijen verdi. Mehmet Başaran, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Antalya büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dairedeki yangını söndürdükten sonra binanın içine dolan dumanı tahliye etti.