Osmaniye'deki orman yangınında son dakika gelişmesi: 4 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı" dedi.
Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez ilçede, Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
YANGINLA İLGİLİ 4 ZANLI YAKALANDI
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yaptığı açıklamada kentteki orman yangınıyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.
Okumuş, ekiplerin çalışması sonucunda gözaltılar olduğunu belirterek, "Yangınla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. İlk tespitlere göre zanlıların terör bağlantısının olmadığı anlaşıldı." dedi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
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