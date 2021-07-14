Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle, kargo şirketlerinin çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Resmi tatil günlerinde kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı? İşte haberin detayları...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nün resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de perşembe günü yani yarın kapalı olacak.