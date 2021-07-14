İstanbul'un yeni kabusu: Asya Kaplan Sivrisineği! Korunmak için ne yapmalıyız?

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Prof. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

*Havaların bir sıcak bir soğuk gitmesi sineklerin yaşam koşullarını değiştirebiliyor. Bu sebeple hiç görmediğiniz bir sineği bile bölgenizde görebilirsiniz.

*Hastalık yönüne bakacak olursak da sinekleri birkaç kategoriye ayırmalıyız. Bunlar sivrisinekler, kokucu sinekler ve yakarca sinekler olarak adlandırılır.