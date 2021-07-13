Libya sıcaklıkları geliyor kavrulacağız! Meteoroloji sıcaklık haritasını yayınladı o illerde yaşayanlar dikkat
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan hava durumu raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. 17 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde kavurucu Libya sıcaklıklarının etkili olacağını belirtildi.
15 Temmuz'dan itibaren yurt genelini etkisi altına alacak olan aşırı sıcaklarlka birlikte bu yazın en sıcak günleri yaşanacak.
İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.
DOĞU KARADENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un batısıyla Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusuyla Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
LİBYA'DAN AŞIRI SICAK HAVA DALGASI GELİYOR
Libya'dan aşırı sıcak hava dalgası geliyor. 18 Temmuz'dan itibaren yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakim olacak hatta sıcaklık rekorları kırılacak. Öyle ki Karadeniz'de bile termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.
İŞTE METEOROLOJİNİN SICAKLIK HARİTASI
Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için en yüksek sıcaklık değerleri haritasını yayınladı. Haritalara göre bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 36-40 derece civarında olması bekleniyor.
İşte gün gün sıcaklık haritaları...
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI
PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIK HARİTASI
CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA SICAKLIK HARİTASI
GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. AA muhabirinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre hava sıcaklıkları, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kendisini daha fazla hissettiriyor.
Yükselişe geçen hava sıcaklıkları, Gaziantep'te de günlük yaşamı etkiliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif ili olarak gösterilen Gaziantep'te hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.
Kentte sıcak havadan kaçmak isteyenlerin çoğu parklara akın etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlar da parktaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
ŞANLIURFA 42 DERECE
Türkiye'nin en sıcak kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üstünde seyrediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken Şanlıurfa'da termometreler öğle saatlerinde 42 dereceyi gösterdi.
Şanlıurfalılar özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaya çalışıyor.
Dışarıya çıkanlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.
KİLİS
Kilis'te de insanlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlar, parklar ve havuzlara akın etti.
Kentte etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcak havalardan bunaldığını belirten Baran Çakmak, serinlemek için de havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.
ADIYAMAN
Hava sıcaklıklarının 39 derece ölçüldüğü Adıyaman'da ise insanlar dinlenmek için gölgelik alan ve su kenarlarını tercih ediyor.
Kimileri ise serinlemek için yüzme havuzları ve dereleri seçiyor.
Uzmanlar özellikle ileri yaştaki kişilerin güneş ışıklarına direkt maruz kalmamaları uyarısında bulunuyor.
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