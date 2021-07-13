13 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

Son dakika... Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde taziye dönüşü meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Karpuzlu Mahallesi civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir yakınlarının taziyesine katılan ve sürücünün öğrenilemeyen 23 ABB 473 plakalı otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

6 YARALI VAR

Korkunç kazada, araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

VATANDAŞLAR OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ergani İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA