SON DAKİKA | Diyarbakır Ergani’de feci trafik kazası! Otomobil ters döndü: 6 yaralı

VATANDAŞLAR OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ergani İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.