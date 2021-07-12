Son dakika: Manisa'da korkunç kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Son dakika haberine göre feci kaza Manisa'da meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan servis otomobille çarpıştı. Servis çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savruldu Kazada 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.
Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.