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Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. Indian Red Boy mahlasıyla sahne alan 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera arabasında Instagram canlı yayını yaparken başından vuruldu. Kan donduran anların her saniyesi cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medya platformları ve bu platformlar üzerinen yapılan canlı yayınlar son yıllarda giderek daha büyük bir hızla hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Bu şekilde yapılan canlı yayınlar ise zaman zaman akılalmaz olaylara sahne oluyor.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

Bunun son örneklerden biri ABD'nin Los Angeles kentinde yaşandı. Indian Red Boy mahlasıyla sahne alan 21 yaşındaki rapçi Zerail Dijon Rivera Instagram canlı yayını yaparken ve arkadaşıyla neşeli bir şekilde sohbet ederken birden bire çok sayıda silah sesi duyuldu.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

21 yaşındaki rapçi, 8 Temmuz Perşembe günü aracında otururken Instagram canlı yayını yaparak bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Video görüntülerinde, sohbet esnasında bir anda ateş edildiği görülürken, arkadaşının önce durumu fark etmediği, gencin burnundan kan aktığı ve "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

Arkadaşının "Neredesin?" diye bağırdığı görülürken, 21 yaşındaki rapçinin "Hawthorne" yanıtı verdiği duyuldu.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

Saldırıya uğrayan rapçi kanlar içinde arabasında yere yığılırken elinden cep telefonunu düşürdü ancak telefon kamera kaydı yapmaya devam ediyordu. Bu anların sonrasında kayıtta sadece bulanıklaşan görüntü ve rapçinin arkadaşının dehşet içinde bağırışları vardı.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

Hawthorne Polis Departmanından yapılan açıklamada saldırının planlı olduğunun düşünüldüğü söylenirken Indian Red Boy'un planlı bir şekilde takip edildiği ve cinayetin de bir çete tarafından işlendiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Canlı yayında dehşet dolu anlar! Ünlü rapçi Indian Red Boy kafasından vuruldu

Indian Red Boy'un vurulma anında olay yerinde hayatını kaybetti doğrulandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.

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