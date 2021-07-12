Kadıköy'de gençlerin sınırsızca eğlencesine tepki yağdı! Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!
İstanbul Kadıköy'de, sokak aralarını adeta mesken tutan gençler, içki içerek yüksek sesli müzikle eğleniyor. Her gece yaşanan ve sabaha kadar süren gürültü, Kadıköylüleri canından bezdirdi. Dün gece yine Kadıköy'de benzer bir skandal yaşandı. Alkollü bir grup, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin üstüne çıkıp oynadı. Yapılan saygısızlık büyük tepki topladı. Öte yandan Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bu görüntüler İstanbul Kadıköy'ün en meşhur yeri olan barlar sokağından.
Gece saatlerinde sokak aralarını mesken tutan gruplar, içki içerek, yüksek sesli müzik açıp, sabahın ilk saatlerine dek eğleniyor.
Her gece yaşanan bu olay, Kadıköylüleri canından bezdirdi. Vatandaşlar bu olaya bir çözüm bekliyor.
Gençlerin bu sorumsuzluğuna tepki gösteren tiyatrocu Ilgın Sönmez, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sönmez, "Kadıköy barlar sokağında yaşayanların ızdırabına kayıtsız kalamayız. Sabahın ilk saatlerine dek eğlence adı altında işgal edilen bu sokakların tahammül edilemez gürültü kirliliği, hijyen koşullarının ihlali, ev camlarına işemeler, alkol taşkınlıkları kabul edilemez" dedi.
Bu görüntüler de yine Kadıköy'ün bir başka noktasından.
Alkollü bir grup, dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin üstüne çıkan kendini bilmezler, müzik eşliğinde dakikalarca oynadı.
Görüntüler ve yaşanan bu saygısızlık büyük tepki topladı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 12, 2021
BİR TEPKİ DE FAHRETTİN ALTUN'DAN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 12, 2021
Din ve vicdan hürriyeti asıldır.
Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.
Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.
Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 12, 2021
Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.
3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denildi.
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