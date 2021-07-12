Kadıköy'de gençlerin sınırsızca eğlencesine tepki yağdı! Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!

Alkollü bir grup, dini değerleri hiçe saydı. Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin üstüne çıkan kendini bilmezler, müzik eşliğinde dakikalarca oynadı.

Görüntüler ve yaşanan bu saygısızlık büyük tepki topladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasını kınayarak, "Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti. Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 12, 2021

BİR TEPKİ DE FAHRETTİN ALTUN'DAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz.

Din ve vicdan hürriyeti asıldır.

Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır.

Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 12, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Bizim medeniyetimizde dini mekanlarda hakaret ve alay içeren davranışlara asla müsamaha edilmez. İnsanlığa ve kutsal değerlere saldırı niteliği taşıyan bu provokatif ve çirkin eylemi şiddetle kınıyorum. Hukukun gerekeni süratle yapacağına inancım tamdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim.



Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 12, 2021

3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz" denildi.