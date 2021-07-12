12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
ABONE OL
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika haberine göre Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yoğunluk saat 07.50'de yüzde 44 oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

Zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Çamlıca'dan başladı.

İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.50'de yüzde 44 oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA