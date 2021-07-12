Adana'da bıçaklı kavga! 1 yaralı

Büşra K. ve Fas uyruklu Naime E., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Büşra K., Naime E.'ye bıçakla saldırdı. Boynundan ve elinden yaralanan Naime E., buradan kaçarak aynı mahallede bir tanıdığının evine sığındı.