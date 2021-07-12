Adana'da bıçaklı kavga! 1 yaralı
YAŞAM DHA
Adana'da saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69110 Sokak'ta Büşra K., kavga ettiği Fas uyruklu Naime E.'yi bıçakla elinden ve boynundan hafif şekilde yaraladı.
İhbar üzerine Naime E.'nin sığındığı eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Naime E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan şüpheli Büşra K.'yı olayda kullandığı bıçakla gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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