İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı: 150 lira istiyorlar

"KESİNLİKLE FIRSATÇILIK YAPMIYORUM, GEÇİMİMİ SAĞLIYORUM"

Ömer Oktan, "Ben geçimimi böyle sağlıyorum. Ama turistlerin dolu kartını alıp boş kart verenler de oluyor. Hatta ben o kişiyi bizzat darp ettim. Kesinlikle fırsatçılık yapmıyorum, ben mahkum olarak geçimimi sağlıyorum. Yapıyorum 5-10 lira alıyorum. Ben hatta 'You don't have money you can go' diyorum. 10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?" şeklinde konuştu.