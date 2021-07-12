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Konya’da "et yiyen örümcek" paniği! Sarıkız Örümceği korkuya neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Konya’da et yiyen örümcek paniği! Sarıkız Örümceği korkuya neden oldu

Son dakika haberine göre: Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir konutta ortaya çıkan halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen Sarıkız Örümceği korku ve paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Avşar Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden Mehmet Hozar, gece saatlerinde uyandığında yatak odasında bir Sarıkız Örümceği olduğunu fark etti.

Konya’da et yiyen örümcek paniği! Sarıkız Örümceği korkuya neden oldu

Kısa süreli panik yaşadıktan sonra örümceği kimseye zarar vermeden öldürmeyi başaran Mehmet Hozar, daha sonra kaldığı ikametini ilaçlattı.

Konya’da et yiyen örümcek paniği! Sarıkız Örümceği korkuya neden oldu

Hozar, fotoğrafını çektiği örümceği ilacı satın aldığı işyeri sahibinin de gördüğünde şaşkına döndüğünü belirterek, "Çok tehlikeli olduğunu medyadan okuduğumuz Sarıkız Örümceğinin evime kadar girmesinin hala şoku içerisindeyim" diye konuştu.

Konya’da et yiyen örümcek paniği! Sarıkız Örümceği korkuya neden oldu

Sarıkız örümceğinin, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemediği, ancak ısırdığı yeri çürüttüğü biliniyor. Etle beslenen bir etçil olan örümceğin yaklaşık bir metre yukarı zıplayarak veya ısıya duyarlı hareket ettiği, diğer örümceklerin insanlardan kaçarken, bu türün ısırmak için insanların üzerine gelebildiği biliniyor.

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