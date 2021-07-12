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Dolandırıcıların 'tatil' numarası! Avukat hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Dolandırıcıların 'tatil' numarası! Avukat hayatının şokunu yaşadı

Ailecek tatil yapmak isteyen Ali Can Çiçek, popüler olan uygulama üzerinden Çeşme'de villa kiralamak istedi. Avukat olan Çiçek, ödeme yaptığı kişiye bir daha ulaşamayınca hayatının şokunu yaşadı.

Uygulama sürekli hata verince ilan sahibi İsmail A. ile iletişime geçti. İsmail A., ilanın hata vermesine gerekçe olarak 'rezervasyon çakışması' gibi bir gerekçe gösterdi.

Ardından ise ilanda bin 270 lira olan kiralama ücretinden indirim yaparak lüks villanın gecelik fiyatını 950 lira yapabileceğini söyledi.

Avukat Çiçek'ten iki gecelik toplamda bin 900 lira rezervasyon ücretini gönderdi. Ancak Çiçek, bir daha aynı kişiye ulaşamadı.

Durumdan şüphelenen avukat, numarayı araştırınca şoke oldu. İnternette aynı kişinin benzer yöntemlerle başka insanları dolandırdığını öğrendi.

Çiçek adının Oğuzhan E. olduğunu öğrendiği dolandırıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Çiçek'in ödeme yaptığı hesaba, ödediği miktar kadar bloke konulmasına, hesapta para varsa ödenen miktarın iadesine karar verildi.

Avukat Ali Can Çiçek, "Rezervasyon yaptırmadan önce mutlaka TÜRSAB belgesine dikkat edin. Aksi takdirde hayali bir villayı kiralamış olabilirsiniz" dedi.

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