Son dakika: Ardahan'da sel felaketi! Evleri su bastı
Ardahan'da etkili olan yağmur, Damal ilçesinde sele dönüştü. İlçede birçok sayıda ev su altında kaldı. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Damal ilçesinde sele neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 ev suyla doldu, oturulamaz hale geldi.
Sel anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Selin ardından bölgeye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.