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Son dakika: Çorum'da şiddetli deprem | AFAD açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Son dakika: Çorum'da şiddetli deprem | AFAD açıkladı

Son dakika... AFAD, saat 00:53’te Çorum’un Sungurlu ilçesinde hissedilen 4,2’lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Paniğe neden olan depremin derinliği ise 12.39 km olarak bildirildi.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00:53'te Çorum'un Sungurlu ilçesinde hissedilen 4,2'lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Paniğe neden olan depremin derinliği ise 12.39 km olarak bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Ddeprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklandı.

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