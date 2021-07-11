Son dakika: Çorum'da şiddetli deprem | AFAD açıkladı

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00:53'te Çorum'un Sungurlu ilçesinde hissedilen 4,2'lik bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Paniğe neden olan depremin derinliği ise 12.39 km olarak bildirildi.