Son dakika: Ege Denizi’nde İzmir’de hissedilen korkutan deprem! (2021 son depremler)

SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki sarsıntı, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.