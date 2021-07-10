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Son dakika: Ege Denizi’nde İzmir’de hissedilen korkutan deprem! (2021 son depremler)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Son dakika haberine göre, AFAD, Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesinde hissedilen 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 17.43'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'ndeki sarsıntı, 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,90 kilometre olarak ölçüldü.

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İzmir'de deprem İZMİR'DE DEPREM

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