11 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da yolda yürüyen vatandaş iki aracın arasına sıkıştı! O anlar kamerada

Malatya'da yolda yürüyen vatandaş iki aracın arasına sıkıştı! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021
ABONE OL

Malatya'da yolda yürüyen vatandaş, traktör ile park halindeki bir araç arasında sıkışarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürürken seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halindeki bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığıldı.

Malatya'da yolda yürüyen vatandaş iki aracın arasına sıkıştı! MALATYA'DA YOLDA YÜRÜYEN VATANDAŞ İKİ ARACIN ARASINA SIKIŞTI!

Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA