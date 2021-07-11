Malatya'da yolda yürüyen vatandaş iki aracın arasına sıkıştı! O anlar kamerada

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürürken seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halindeki bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığıldı.