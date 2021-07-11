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Son dakika: Van'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Son dakika: Van'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaralılar müdahalenin ardından Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere sevk edildi.

Cesetler de morga kaldırıldı.

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