11 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Ani sel baskınlarına dikkat!
Bugün hava nasıl olacak? 11 Temmuz 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve Pazar sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, kuzeydoğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde bugün zamanla güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Gök Gürültülü Sağanak Yağış: Pazar sabah saatlerine kadar Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ordu, Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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