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İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar, vatandaşları mağdur etti. Üsküdar'da bulunan bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu savaş gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.

İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

"İSKELE DALGALARA DAYANAMADI, PARÇALANDI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, "Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık.

İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı.

İstanbul Boğazı'nda dehşet anları! Kafeleri su bastı iskeleler parçalandı

Norma hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı" diye konuştu.

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