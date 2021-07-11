İstanbul'da sivrisinek kabusu! A Haber'de CHP'li İBB'ye sert tepki: Algı ve şov yapmayı seviyor! O da sivrisineği kovmuyor

DAHA ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU

İşte o açıklamalardan satır başları; Mutlaka temizlikle alakası var ama ondan daha önce şunu ifade etmek lazım. Yaz aylarından daha önce kış ve ilkbahar aylarında mücadelenin yapılması gerekiyor. O dönemler üreme dönemleri.