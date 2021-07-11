İstanbul'da sivrisinek kabusu! A Haber'de CHP'li İBB'ye sert tepki: Algı ve şov yapmayı seviyor! O da sivrisineği kovmuyor
İstanbul Avcılar'dan sonra Sarıyer'de de sivrisinekler bölge halkının kabusu oldu. Peki bu sinekler neden çoğaldı? CHP'li İBB neden gerekli çalışmaları yapmıyor? İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Çetinkaya, "İBB algı ve şov yapmayı seviyor, o da sivrisineği kovmuyor" dedi.
İstanbul'un yeni kabusu sivrisinekler oldu. Peki bu yıl sivrisinekler neden bu kadar çoğaldı? CHP'li İBB gerekli çalışmaları yapmıyor mu? İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
DAHA ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU
İşte o açıklamalardan satır başları; Mutlaka temizlikle alakası var ama ondan daha önce şunu ifade etmek lazım. Yaz aylarından daha önce kış ve ilkbahar aylarında mücadelenin yapılması gerekiyor. O dönemler üreme dönemleri.
İBB ALGI VE ŞOV PEŞİNDE
Biz bu İBB yönetiminin beceriksizliğini ve eksikliğini gördüğümüzden kış aylarında uyardık meclisten. Ocak ayında söylemişiz. Arkadaşların mücadele etme yeteneği yok. İBB algı ve şov yapmayı seviyor, o da sivrisineği kovmuyor
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) eleştirerek, "Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB yönetimini sivrisineklerle mücadele konusunda eleştirerek, şunları kaydetti:
"Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor! Sivrisineklerle mücadelede neden geç kaldınız? İstanbullunun yaşam kalitesini düşürüyorsunuz. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir."
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