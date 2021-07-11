Gazi İbrahim Yüzer'den duygulandıran sözler: Benim sağ kolum sağ bacağım artık eşim
Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonlarında gazi olan İbrahim Yüzer, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaevine girmişti. Yüzer'in eşi Fundanur Baykuş, "Benim babam da gaziydi. ‘Ayrılın olmaz’ dediler, biz kulak asmadık" dedi.
Irak'ın kuzeyinde "Pençe Şimşek" operasyonları kapsamında hain teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan uzman çavuş İbrahim Yüzer, sağ kolunu ve sağ bacağını kaybetti.
Uzun süredir tedavi gördüğü GATA'da Fundanur Baykuş ile dünyaevine girdi. Yüzer, "Hastanedeki gazi arkadaşlarıma 'moral olsun' diye nikâhımızı hastanede kıydık. Benim sağ kolum ve sağ bacağım artık eşim" dedi. Gazi kızı olan Yüzer'in eşi Fundanur Baykuş ise "Benim babam da gaziydi, o bana çok destek oldu" diye konuştu.
HERKES 'OLMAZ, YAPAMAZSINIZ' DİYORDU, KULAK ASMADIK
Fundanur Baykuş sürecin en başından beri Yüzer'in yanında olduğunu anlatarak hem sevinip hem üzüldüğünü kaydetti. Hastanede gazi katında kaldıklarını anlatan Baykuş, "Herkes 'Olmaz, yapamazsınız' diyordu. Biz onlara kulak asmadık ve başarabileceğimizi gösterdik. 'Yapamazsınız, ayrılın' diyen çok fazla oldu. Bunların hiç önemli olmadığını düşündük. Benim babam da gaziydi, babam da çok destek oldu. İbrahim'i daha çok sahiplendi ve daha çok benimsedi. Moral ve psikolojik olarak bana çok fazla yardım etti. Böyle bir karar aldık" diye konuştu.
Yüzer'in tedavisi, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
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