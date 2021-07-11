Gazi İbrahim Yüzer'den duygulandıran sözler: Benim sağ kolum sağ bacağım artık eşim

HERKES 'OLMAZ, YAPAMAZSINIZ' DİYORDU, KULAK ASMADIK

Fundanur Baykuş sürecin en başından beri Yüzer'in yanında olduğunu anlatarak hem sevinip hem üzüldüğünü kaydetti. Hastanede gazi katında kaldıklarını anlatan Baykuş, "Herkes 'Olmaz, yapamazsınız' diyordu. Biz onlara kulak asmadık ve başarabileceğimizi gösterdik. 'Yapamazsınız, ayrılın' diyen çok fazla oldu. Bunların hiç önemli olmadığını düşündük. Benim babam da gaziydi, babam da çok destek oldu. İbrahim'i daha çok sahiplendi ve daha çok benimsedi. Moral ve psikolojik olarak bana çok fazla yardım etti. Böyle bir karar aldık" diye konuştu.