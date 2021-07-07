Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

''GAZİLİK BİR ŞEREFTİR''

İbrahim Yüzer, uzun zamandır Funda Nur Baykuş ile evleneceği günü beklediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Görevlerim icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışında görev yaptım. Bu sene zaten düğünümüz vardı, nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda olduğu için mutluyum. Allah beni sevdiğime bağışladı. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti." dedi.