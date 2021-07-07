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Haberler Galeri Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu esnasında, hain teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin devam ettiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaevine girdi. Sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden Yüzer, bu süreçte yaşadıklarını anlatırken en büyük motivasyon kaynağının eşi olduğunu dile getirdi.

Giriş Tarihi: 07.07.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 12:23
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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzenyinde gerçekleştirdiği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden 27 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavi olduğunu hastanede iki senedşr nişanlı olduğu Fundanur Baykuş (26) ile evlendi.

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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Hastanenin kafeteryasında yapılan törende, gazi Yüzer ile Funda Nur Baykuş'un nikahını, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı.

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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Çiftin nikah şahitleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürü Piyade Albay Doğan Eren ile hastanenin Gazi ve İç Güvenlik Yaralıları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Meliha Aslı Dağdeviren oldu.

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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

Altınok, vatan için gazi olan Yüzer ve onu yalnız bırakmayan Baykuş'un birer kahraman olduklarını söyleyerek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi

''GAZİLİK BİR ŞEREFTİR''

İbrahim Yüzer, uzun zamandır Funda Nur Baykuş ile evleneceği günü beklediğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Görevlerim icabıyla Türkiye'ye nadir geliyordum. Genelde yurt dışında görev yaptım. Bu sene zaten düğünümüz vardı, nasip bugüneymiş. Sevdiğim yanımda olduğu için mutluyum. Allah beni sevdiğime bağışladı. Gazilik de bir şereftir. Allah bunu bana nasip etti." dedi.