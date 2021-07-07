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Bir an bile elini bırakmadı! Gazi uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede dünyaevine girdi
Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen Pençe-Şimşek operasyonu esnasında, hain teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle gazi olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, tedavisinin devam ettiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaevine girdi. Sağ kolunu ve sağ bacağını kaybeden Yüzer, bu süreçte yaşadıklarını anlatırken en büyük motivasyon kaynağının eşi olduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 12:23Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 12:23