Büyükçekmece’de İran uyruklu kadından Türk bayrağına çirkin saldırı! Vatandaşlardan büyük tepki
İstanbul Büyükçekmece’de, Türk bayrağını yırttığı için vatandaşlar tarafından tepki gören İran uyruklu kadın gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Büyükçekmece'de saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti.
Bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyette, 'Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan işlem gören kadının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Öte yandan çevredeki vatandaşlar İranlı kadına büyük tepki göstermişti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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