10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı adamın feci ölümü! Ayının saldırısına uğradı

Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı adamın feci ölümü! Ayının saldırısına uğradı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
ABONE OL
Sivas'ta 74 yaşındaki yaşlı adamın feci ölümü! Ayının saldırısına uğradı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 74 yaşındaki Hasan Ali Dalkıran, arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı.

Öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu.

Durum jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi.

Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı.

Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vahşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü VAHŞET! EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Antalyadan acı haber ANTALYA'DAN ACI HABER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA