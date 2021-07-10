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Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yarın yurdun Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak olacağı duyurulurken vatandaşlar sel baskınlarına karşı uyarıldı. Yağışların başlayacağı zaman dilimi de açıklanırken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha fazla yükseleceği de belirtildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte illere göre son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGARDA ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA DA ETKİLİ OLACAK

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile, Iğdır'ın batısı ve Ağrı'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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