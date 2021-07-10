Muğla'daki Kumluk Plajı'ndaki görüntüler vatandaşları endişelendirdi! Kirliliğin kaynağı araştırılıyor
Muğla'nın Datça ilçesininde mavi bayrak sahibi olan Kumluk Plajı'ndaki görüntüler bölgedeki vatandaşları ve turistleri endişelendirdi. Sahile vuran kirlilik çoğu kişi tarafından müsilaj sanılırken kirliliğin asıl nedeninin sulama kanalına atılan yağ ve deterjan karışımı olduğu ifade edildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin mavi bayraklı Kumluk Plajı'nda deniz yüzeyinin görüntüsü endişelendirdi. Kirliliğin yağmur sulama kanalına atılan yağ ve deterjan karışımı atık olduğu; kaynağının ise araştırıldığı bildirildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilisi Gıda Mühendisi İlke Curacı ise benzer şikayetlerin 1 aydır kendilerine ulaştığını söyledi.
SAHİLE YAYILDI
İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki yağmur suyu drenaj kanalından görgü tanıklarının ifadelerine göre, saat 11.30 sıralarında yaklaşık 15 dakika süreyle akan yağ ve deterjan karışımı atık, Kumluk Plajı'ndaki sahile yayıldı. Bu atık, uzun süre süre deniz yüzeyinde kaldı. Görüntü akıllara müsilajı getirirken, plajdaki turistler ve ilçe sakinleri endişelendi.
DENİZ SALYASI SANILIYOR
Vatandaşlardan 53 yaşındaki Altuğ Döker, Datça'ya bu görüntülerin hiç yakışmadığını belirterek, "Atığı gören, nereden geldiğini anlamayınca deniz salyası sanıyor. Bu bölgedeki işletmeleri suçlamak istemiyorum ancak bunu yapan Datça'ya ihanet ediyor. Turizmin en işlek olduğu dönemde bu görüntüler insanı üzüyor. Bunu yapanlara yazıklar olsun" dedi.
KAYNAĞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Datça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilisi Gıda Mühendisi İlke Curacı, son 1 aydır benzer şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirtti. Curacı, "Konuyu araştırıyoruz. Yağmur suyu kanalına karışan atıkların kaynağını tespit için denetimler yapıyoruz. Olayın, bazı işyerlerinden boşaltıldığı ihtimalini değerlendiriyoruz. Deniz salyası benzetmesine de yol açan bu olayı yapanlar, Datça'ya zarar veriyorlar. Umarım bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.
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