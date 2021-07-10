Muğla'daki Kumluk Plajı'ndaki görüntüler vatandaşları endişelendirdi! Kirliliğin kaynağı araştırılıyor

DENİZ SALYASI SANILIYOR



Vatandaşlardan 53 yaşındaki Altuğ Döker, Datça'ya bu görüntülerin hiç yakışmadığını belirterek, "Atığı gören, nereden geldiğini anlamayınca deniz salyası sanıyor. Bu bölgedeki işletmeleri suçlamak istemiyorum ancak bunu yapan Datça'ya ihanet ediyor. Turizmin en işlek olduğu dönemde bu görüntüler insanı üzüyor. Bunu yapanlara yazıklar olsun" dedi.