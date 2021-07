Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...

Zilhicce ilk 10 günü faziletleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce ayı ibadetleri gündeme geldi. Zilhicce ayı, senenin en faziletli günü olan Arafat gününden sonra Kurban Bayramı ile tamamlanıyor. Bu mübarek günleri tazim etmek isteyen Müslümanlar, Zilhicce ayını farzlardan sonra nafile ibadetler ile değerlendirecekler. Peki, Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri ve hadisleri...

ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.