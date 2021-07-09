Sinop'ta faciadan dönüldü! Uçurumun kenarında kaldı
YAŞAM İHA
Sinop'taki Su Deposu Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet kontrolden çıktı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada can kaybı yaşanmadı. Vinç çağrılarak bulunduğu yerden kaldırılan araç çekiciye yüklenerek götürüldü.
Sinop'ta yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabildi.
Kaza, Su Deposu Yolu üzerinde dün gece saat 21.50'de meydana geldi. 57 AAP 119 plakalı kamyonetle Şahin Tepe'den yokuş inen sürücü Ö.C. aracın hızlanmasıyla frene bastı. İddiaya göre pedala defalarca basmasına rağmen freni tutmayan kamyonet kontrolden çıkarak yolun dışına çıktı.
Uçurumun kıyısına kadar gelen araç takla atarak uçurumdan aşağıya yuvarlanmanın eşiğinden döndü.
Kazayı sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle tabanında hasar oluşan araç hareket edemez hale geldi.
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