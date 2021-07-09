İstanbul'da genç kızı evine götürüp tecavüz eden pilota 15 yıl hapis cezası

İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olay şöyle gelişti: 24 yaşındaki Reyhan C., sosyal medya uygulaması Instagram'da pilot Hasan G. ile tanıştı. Bir süre sonra ikili Şişli'de bir eğlence mekânında buluştu. İddiaya göre, genç kız mekânda alkol almak istemeyince Hasan G., alkol alması için ısrar etti.

Bir süre alkol aldıktan sonra Hasan G. kızı, "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek güven verdi.