İstanbul'da genç kızı evine götürüp tecavüz eden pilota 15 yıl hapis cezası
Sarıyer’de pilot Hasan G. sosyal medyada üzerinden tanıştığı genç kıza eğlence mekânında ısrar edip alkol aldırdıktan sonra “Bana güvenebilirsin. Çocuğumla da tanışırsın” diyerek evine götürdü. Burada genç kıza tecavüz etti. Genç kızın kıyafetinde DNA’sı bulunan pilot 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olay şöyle gelişti: 24 yaşındaki Reyhan C., sosyal medya uygulaması Instagram'da pilot Hasan G. ile tanıştı. Bir süre sonra ikili Şişli'de bir eğlence mekânında buluştu. İddiaya göre, genç kız mekânda alkol almak istemeyince Hasan G., alkol alması için ısrar etti.
Bir süre alkol aldıktan sonra Hasan G. kızı, "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek güven verdi.
DARP EDEREK TECAVÜZ ETTİ
Teklifi kabul eden Reyhan G. pilotla birlikte evine gitti. Eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'ye darp ederek tecavüz etti. Yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C. sabaha kadar evde kaldı. Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı. Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DNA'SI TESPİT EDİLDİ
İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekâna gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık kadının beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.
ENERJİ İÇECEĞİ DİYEREK ALKOL VERDİ
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C., olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi.
Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı. Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, pilot Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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