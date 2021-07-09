Sakarya’da kesik baş cinayeti! Parçalara ayrılan cesetlerin kimlikleri belli oldu
YAŞAM Sabah
Sakarya’da kan donduran bir cinayet işlendi. Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişi parçalanıp poşet içerisinde toprağa gömülü bulundu. Kafaları bulunamayan cesetlerin kimlikleri kadının göğüs silikonunun seri numarasından yola çıkılarak tespit edildi. İran uyruklu karı-kocanın işyeri olmadan Türkiye’de zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiği belirlenirken gözaltına alınan A.M. isimli şahıs tutuklandı.
Gözaltına alınan A.M. tutuklandı. İranlı karı-kocanın kimlerle temas kurduğunu araştırılıyor. Karı-kocanın kesik başları burnu kokuya hassas köpeklerle aranıyor.
MOBESE kamera sistemi ile belli noktalardaki güvenlik kamera kayıtlarını tek, tek incelemeye aldı.
İran'a belli aralıklarla gidip gelen karı-kocanın cinayetiyle ilgili olarak polis soruşturmasını çok kapsamlı olarak sürdürldü.
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