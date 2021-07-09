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Sakarya’da kesik baş cinayeti! Parçalara ayrılan cesetlerin kimlikleri belli oldu

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Sakarya’da kesik baş cinayeti! Parçalara ayrılan cesetlerin kimlikleri belli oldu

Sakarya’da kan donduran bir cinayet işlendi. Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 1'i kadın, 1'i erkek iki kişi  parçalanıp poşet içerisinde toprağa gömülü bulundu. Kafaları bulunamayan cesetlerin kimlikleri kadının göğüs silikonunun seri numarasından yola çıkılarak tespit edildi. İran uyruklu karı-kocanın işyeri olmadan Türkiye’de zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiği belirlenirken gözaltına alınan A.M. isimli şahıs tutuklandı.

Öldüren kişilerin İran uyruklu karı koca olduğu tespit edildi.

40 yaşındaki A.S. eşinin ise 39 yaşındaki M.Z. olduğu, Türkiye'de işyeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdikleri belirlendi. Polis kamera kayıtlarını inceledi.

Gözaltına alınan A.M. tutuklandı. İranlı karı-kocanın kimlerle temas kurduğunu araştırılıyor. Karı-kocanın kesik başları burnu kokuya hassas köpeklerle aranıyor.

MOBESE kamera sistemi ile belli noktalardaki güvenlik kamera kayıtlarını tek, tek incelemeye aldı.

İran'a belli aralıklarla gidip gelen karı-kocanın cinayetiyle ilgili olarak polis soruşturmasını çok kapsamlı olarak sürdürldü.

Olayla ilgili başka şüphelilerin olup olmadığı ise cinayet büro dedektiflerince inceleniyor.

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