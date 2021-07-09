Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 9 Temmuz Cuma hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.