Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de! İşte uyulması gereken yeni kurallar
Son dönemde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterların kullanımı için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte elektrikli scooter kullananların uyması gereken kurallar...
Elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan yönetmelikle birlikte e-scooter kullanıcılarını uyması gereken kurallar belirlendi.
Bu kurallardan bazıları ise şöyle;
-Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,
-Otoyol, şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan kara yollarında sürülmesi,
-İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,
-Yaya yollarında sürülmesi,
-Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,
-İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,
-Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,
-Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi,
-Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; kara yolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,
-Sürücü dışında başka kişilerin taşınması,
-Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması, yasaklandı.
ARAÇTA İSTENEN DONANIMLAR
Kullanılacak E-scooter'da, gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu oldu. Ayrıca E-scooter kullananlar 2918 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kurallara uymakla yükümlü sayılacaklar.
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